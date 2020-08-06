مصرع مهندس فرنسي شارك في ترميم مبان أثرية في انفجار لبنان

أنسامد - 6 أغسطس /تموز / آب - أعلنت وزيرة الثقافة الفرنسية روزلين باشلو، أن المهندس الفرنسي جان مارك بونفيس - الذي يعيش في لبنان للمشاركة في مشاريع ترميم مبان تراثية دمرتها الحرب - بين الضحايا الفرنسيين الذين لاقوا حتفهم في انفجار مرفأ بيروت.



وقالت الوزيرة باشلو - في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) اليوم الخميس - "إن المهندس الفرنسي جان مارك بونفيس، لقي حتفه في الكارثة الرهيبة في بيروت والتي تعد الانفجار الأضخم في تاريخ لبنان".



يذكر أن انفجار بيروت نتج، بحسب السلطات اللبنانية، عن تخزين 2750 طنّا من نيترات الأمونيوم داخل مستودع في مرفأ المدينة "من دون أيّ تدابير للوقاية".. ويعتبر هذا الانفجار الأضخم في تاريخ لبنان الذي شهد سنوات شديدة الاضطراب منذ عقود.



