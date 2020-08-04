ليبيا:فرقاطة المانيةالى المتوسط للمشاركة في حظر توريد السلاح

انسامد - 4 اغسطس - اب - تنطلق الفرقاطة الألمانية "هامبورج" وعلى متنها نحو 250 جنديا، اليوم الثلاثاء متجهة إلى البحر المتوسط للمشاركة في مراقبة تنفيذ قرار الأمم المتحدة الخاص بحظر تصدير السلاح إلى ليبيا، وذلك وفقا لما نشرته وكالة الأنباء الألمانية. وذكرت الوكالة الالمانية أن البحرية الألمانية، أعلنت أن السفينة البالغ طولها 143 مترا ستبحر صباح غدٍ من ميناء " فيلهلمسهافن " ورجحت أن تصل إلى منطقة المهمة في منتصف الشهر الجاري. وأوضحت وكالة الأنباء الألمانية أن الفرقاطة ستعمل ضمن مهمة الاتحاد الأوروبي "إيريني" التي بدأت في مطلع مايو الماضي. ولفتت إلى أن هذه المهمة تواجه تحديا من نوع خاص بسبب استمرار أزمة كورونا، حيث أشارت البحرية إلى أن من الممكن لهذه الأزمة أن تؤدي إلى ألا يغادر أفراد الطاقم سفينتهم لنحو خمسة أشهر من أجل منع انتشار مرض كوفيد-19 على متن السفينة.



ومن المنتظر أن تعود الفرقاطة إلى ميناء " فيلهلمسهافن " في العشرين من ديسمبر المقبل، وفقا للخطط الراهنة. وتهدف العملية "إيريني" إلى استقرار الوضع في ليبيا ودعم عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة، وتختص العملية بمنع تهريب السلاح وكذلك منع تهريب النفط والوقود. ويهتم الاتحاد الأوروبي بحل الصراع في ليبيا لأن الأوضاع الفوضوية هناك تهيئ الفرصة لعمل عصابات التهريب في نقل مهاجرين بصورة غير شرعية إلى أوروبا عبر البحر المتوسط.



