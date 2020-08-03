انسامد - 3 اغسطس - اب - أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، امس الأحد،عن ضبط 55 مهاجراً غير شرعي من جنسيات مختلفة في مدينة زليتن، مشيرة إلى إنه تم القبض على شخص ليبي الجنسية متورط في التنسيق لعملية الهجرة. وأوضحت الوزارة، في بيان صحفي، أن من بين المهاجرين أربعة نساء، وستة أشخاص دون السن الثمانية عشر، مشيرة إلى أن الشخص الليبي نقل جثتين لمهاجرين غير شرعيين وافاهم الأجل نتيجة سوء التغدية بمكان التخزين"، وفق الصفحة الرسمية للوزارة بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك". وتبدأ التفاصيل الأولى لعملية ضبط المهاجرين بعد ورود معلومات لوحدة مكافحة التهريب والتسلل البحري زليتن التابعة لمكتب العمليات البحرية بالإدارة العامة لأمن السواحل مفادها وجود عدداً من المهاجرين غير الشرعيين متواجدين في مخزن، مستعدين لعملية هجرة عبر الساحل البحري بمدينة زليتن، حيث تم مداهمة المكان ونقل المضبوطين لمقر الوحدة وتقديم المساعدات الانسانية والطبية لهم بالتعاون مع مديرية أمن زليتن وجهاز الاسعاف والطوارئ، واتخاذ الاجراءات القانونية حيالهم وفتح محضر جمع استدلالات من قبل مركز شرطة الجمعة التابعة لمديرية أمن زليتن، وتسليم المتورطين لمركز الشرطة ليتم إحالتهم للنيابة العامة. واشار البيان إلى انه تم تسليم المهاجرين غير الشرعيين لمركز ايواء الهجرة غير الشرعية زليتن التابع لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية من حيث الإختصاص. من جهة اخرى أعلنت وزارة الداخلية عن إنقاذ الدوريات التابعة لوحدة مكافحة التهريب والتسلل تاجوراء ستة مهاجرين غير شرعيين من جنسيات مختلفة، وانتشال جثة في المنطقة الواقعة بين غوط الرمان والقرة بوللي. .



