مصر والجزائر تبحثان الاستقرار الإقليمي والأمن القومي العربي

أنسامد - 2 أغسطس /آب - أجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم / الأحد / اتصالاً هاتفياً بنظيره الجزائري صبري بوقادوم، بحثا خلاله ملفات متعلقة بالاستقرار الإقليمي والأمن القومي العربي.



وأكدت الخارجية المصرية في بيان عبر صفحتها الرسمية في موقع "فيس بوك" أن المكالمة جاءت "في إطار التنسيق الدائم بين البلدين الشقيقين"، مضيفة أن شكري وبوقادوم تناولا "عددا من القضايا المؤثرة على الاستقرار الإقليمي والأمن القومي العربي".



وتابع البيان أن الوزيرين تطرقا في المكالمة إلى ترتيب لقاء قريب بينهما، لمواصلة متابعة القضايا ذات الاهتمام المشترك.



