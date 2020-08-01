أندية إيطاليا تهنئ مسلمى العالم بعيد الأضحى

أنسامد - الأول من أغسطس / آب - حرصت أندية إيطاليا الكبار يوفنتوس وانتر ميلان وايه سى ميلان، على تهنئة المسلمين حول العالم بحلول عيد الأضحى المبارك، متمنين أن يكون عيدا سعيدا على الجميع عامة ومشجعيهم خاصة، مؤكدين أنه مهما طالت المسافات بيننا، سنبقى إخوة حول العالم وسنحتفل معا.



حساب تويتر الرسمى لفريق السيدة العجوز، قال: "أسرة البيانكونيرى تتمنى عيد أضحى مبارك لكل الأمة الإسلامية".



فيما كتب الحساب الرسمى لنادى الإنتر ميلان، عبر تويتر: "مهما طالت المسافات بيننا، سنبقى إخوة حول العالم وسنحتفل معًا، عيد الأضحى مبارك لجميع النيراتزورى حول العالم