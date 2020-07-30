المسماري: وضعنا شروط لمحادثات “5+5” العسكريّة

أنسامد - 30 يوليو / تموز - كشف المتحدث باسم الجيش اللواء أحمد المسمارى أنّ العسكريين الأتراك فى ليبيا تتراوح أعدادهم ما بين 2500 إلى 3 آلاف عنصر، يديرون المعركة لغزو ليبيا، مشددًا على أنّ الجيش المصريّ جاهز الآن لردع الأتراك في أيّ مكان سواء في البحر الأبيض المتوسّط أو في الأراضي الليبية.



المسماري لفت في حوار مع صحيفة "الشروق" المصرية إلى أنّ أوروبا ستتأثر سلبًا بالدور التركي في ليبيا، ما سيكون له انعكاسات بدوره على الأمن الأوروبي ومصالح أوروبا في المنطقة.



وقال إنّ الأوضاع الميدانيّة فى منطقة الجفرة وسرت بالكامل في هدوء حذر، موضحًا أنّ القوّات المسلّحة تتمركز غرب مدينة سرت وغرب وشمال غرب مدينة الجفرة بشكل جيّد.



وشدّد على أنّ كل خطوط الدفاع تم تدعيمها بشكل يتيح لها التصدي لأي محاولة من جانب الميليشيات الموالية لفائز السراج رئيس حكومة الوفاق للاقتراب من سرت، فيما حشدت القوات المسلّحة كل الإمكانيّات للتعامل مع أيّ طارئ أو أيّ محاولة من قبل الميليشيات في التوجّه نحو الشرق عبر سرت.



