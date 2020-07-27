مفوضية اللاجئين تدعو لمساعدة ليبيا لمكافحة الاتجار بالبشر

انسامد - 27 يوليو - تموز - دعت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، اليوم الأحد، الى ضرورة اتخاذ إجراءات متجددة ضد المهربين والمتاجرين الذين يتسببون فى المعاناة للاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين في ليبيا، معربة عن تخوّفها من تردي أوضاع آلاف المهاجرين غير الشرعيين بها وتعرّضهم للهلاك. وطالبت المفوضية في بيان لها المجتمع الدولي بتقديم المزيد من الدعم للمسؤولين في ليبيا لاستمرار مكافحتهم لشبكات الاتجار بالبشر، معربة عن قلقها بشأن مئات الأشخاص الذين يُعتقد أنهم ما زالوا يعيشون في ظروف مروعة في مخيمات اللاجئين في ليبيا. وتتطلع المفوضية إلى إعادة فتح طرق السفر الدولية التي ستسمح لها بتجديد إعادة التوطين والإجلاء لمن هم يرغبون في العودة إلى ديارهم، لافته إلى أن هناك ما يقرب من 49 ألف لاجئ يقيمون في ليبيا حتى الآن.



