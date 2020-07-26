حكومة الوفاق: لا علاقة لنا بزيارة برنارد ليفي إلى ليبيا

أنسامد - 26 يوليو / تموز - قال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس
الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية إن المجلس الرئاسي لا
علاقة ولا علم له بزيارة المفكر الفرنسي هنري برنارد إلى ليبيا.
وأضاف المكتب الإعلامي في بيان له عبر صفحته في موقع "فيس بوك"
للتواصل الاجتماعي : لم يتم التنسيق مع المجلس بشأن الزيارة،
لافتا إلى أن المجلس اتخذ إجراءاته بالتحقيق في خلفية هذه الزيارة
لمعرفة كافة الحقائق والتفاصيل المحيطة بها.
وأشار إلى اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من يدان
بالتورط مشاركً أو متواطئاً في هذا الفعل الذي يعد خروجا على
الشرعية وقوانين الدولة.
كما أصدر المجلس الرئاسي تعليماته المشددة لكافة الأجهزة
والإدارات والمنافذ بالالتزام الكامل بالقانون وقرارات المجلس
الرئاسي لمنع تكرار أية خروقات مستقبلا.