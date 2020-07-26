حكومة الوفاق: لا علاقة لنا بزيارة برنارد ليفي إلى ليبيا

أنسامد - 26 يوليو / تموز - قال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية إن المجلس الرئاسي لا علاقة ولا علم له بزيارة المفكر الفرنسي هنري برنارد إلى ليبيا. وأضاف المكتب الإعلامي في بيان له عبر صفحته في موقع "فيس بوك" للتواصل الاجتماعي : لم يتم التنسيق مع المجلس بشأن الزيارة، لافتا إلى أن المجلس اتخذ إجراءاته بالتحقيق في خلفية هذه الزيارة لمعرفة كافة الحقائق والتفاصيل المحيطة بها.



وأشار إلى اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من يدان بالتورط مشاركً أو متواطئاً في هذا الفعل الذي يعد خروجا على الشرعية وقوانين الدولة. كما أصدر المجلس الرئاسي تعليماته المشددة لكافة الأجهزة والإدارات والمنافذ بالالتزام الكامل بالقانون وقرارات المجلس الرئاسي لمنع تكرار أية خروقات مستقبلا.



