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إيطاليا قد تسمح بعودة الجمهور لملاعب كرة القدم في سبتمبر
    أنسامد - 24 يوليو / تموز - أعلن وزير الرياضة الإيطالي فينتشينزو سبادافورا اليوم / الجمعة / أنه قد يتم السماح بعودة الجماهير إلى ملاعب كرة القدم في شهر سبتمبر المقبل إذا ما سمح الوضع الصحي بذلك، مؤكدا أن الأعداد في البداية ستكون محدودة.

    وقال وزير الرياضة في تصريحات تليفزيونية : إذا سمح المنحنى الوبائي سيكون بوسع الجماهير العودة إلى الملاعب في سبتمبر.

    وأضاف : بالتأكيد لا يمكننا السماح بامتلاء الملاعب كما كان الحال من قبل. لكن سيتعين علينا الالتزام بمجموعة كاملة من الإجراءات، مثل قواعد التباعد الاجتماعي وارتداء الأقنعة الطبية.

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