المرصد السوري : 481 مرتزقا قتلوا في ليبيا بينهم 34 طفلا

أنسامد -23 يوليو /تموز - أكد مدير ما يسمى بالمرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن، الخميس، أن الحكومة التركية مستمرة في عملية نقل المرتزقة السوريين إلى ليبيا للقتال بجانب حكومة الوفاق غير المعتمدة ضد الجيش، مشيرا إلى أن ما يقرب من 16500 مرتزقا ذهبوا إلى ليبيا، بينهم نحو 350 طفلا، وعاد منهم إلى سوريا 5800 بعد أن أنهوا عقودهم.



وأوضح عبد الرحمن فى بيان له أن الذين أنهوا عقودهم وعادوا إلى سوريا بدأوا بالعودة إلى ليبيا بعقود جديدة ومرتبات مالية تصل إلى 2000 دولار أمريكي وبوعود جديدة للحصول إلى الجنسية التركية.



ولفت عبد الرحمن إلى أنه تم قتل 481 مرتزقا في ليبيا بينهم 34 طفلا، مشيرا الي أن بعض المقاتلين الذين ذهبوا إلى ليبيا من المرتزقة حصلوا على الجنسية التركية، ويتم الآن تجهيز دفعات جديدة في المعسكرات التركية لإرسالها إلى ليبيا.



