باشغا يبحث مع نظيره المالطي التعاون الأمني المشترك

انسامد - 21 يوليو - تموز - اجتمع وزير الداخلية المفوض "فتحي باشاغا" مع وزير الأمن الوطني والداخلية المالطي "بايرون كاميليري" بحضور وكيل وزارة الدفاع "صلاح النمروش". وتم خلال الإجتماع الذي عقد في أنقرة مناقشة آفاق التعاون الأمني المشترك بين البلدين، في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر والجريمة المنظمة، بالإضافة لعدد من المواضيع ذات الإهتمام المشترك. وأكد وزير الداخلية المالطي بأن حكومته تدعم حكومة الوفاق الوطني باعتبارها الحكومة الشرعية في ليبيا، وعلى إستعداد للتعاون في كافة المجالات التي تخدم البلدين.



