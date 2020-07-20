الجزائر تجدد الدعوة لحل سياسي للأزمة في ليبيا

انسامد - 20 يوليو - تموز - جدد الرئيس الجزائري، " عبدالمجيد تبون " موقف بلاده الثابت الداعي إلى ضرورة التعجيل بالحل السياسي باعتباره السبيل الوحيد للأزمة في ليبيا. جاء ذلك في بيان لرئاسة الجمهورية الجزائرية صدر عقب استقبال الرئيس " تبون " لرئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، " ستيفاني وليامز " أمس الأحد، التي تزور الجزائر. وقالت الرئاسة الجزائرية في البيان إن " تبون " و " وليامز " تباحثا حول التطورات الميدانية المقلقة في ليبيا في ضوء مساعي منظمة الأمم المتحدة لاستئناف عملية السلام انطلاقا من قرارات ندوة برلين الدولية. وأضاف البيان أن الرئيس الجزائري جدّد بهذه المناسبة موقف الجزائر الثابت والداعي إلى ضرورة التعجيل بالحل السياسي باعتباره السبيل الوحيد لوقف إراقة المزيد من الدماء والإبقاء على الوضع تحت السيطرة، حتّى يتمكن الشعب الليبي من إعادة بناء دولته في إطار الشرعية الشعبية، وبما يضمن وحدته الترابية، وسيادته الوطنية، بعيدا عن التدخلات العسكرية الأجنبية .



