جوزيبي كونتي يصل بروكسل لحضور القمة الاوروبية

أنسامد - 17 يوليو / تموز - وصل رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي اليوم / الجمعة / إلى مقر المجلس الأوروبي في بروكسل لحضور قمة الاتحاد الأوروبي بشأن صندوق التعافي من فيروس كورونا المستجد، والذي تبلغ قيمته 750 مليار يورو، وذلك في محاولة للتغلب على الخلافات العميقة بين دول شمال وجنوب أوروبا.



وقد اقترحت المفوضية الأوروبية منحًا بقيمة 500 مليار يورو و250 مليارًا في شكل قروض، لكن دول شمال أوروبا مثل هولندا والنمسا والدنمارك وفنلندا يريدون خفض هذه النسبة أو تبديلها، كما يريدون تخفيض المبلغ الإجمالي.



كما يرغبون أيضا في ربط القروض بإصلاحات هيكلية في الدول الأعضاء وتخصيصها للإنفاق على الرعاية الصحية والمشاريع الخضراء، فيما تسعى إيطاليا وفرنسا وإسبانيا ودول جنوبية اخرى للحفاظ على الصيغة المقترحة من المفوضية الأوروبية قدر الإمكان ولا يريدون قيودًا مرتبطة بالقروض.



وستكون إيطاليا أكبر المستفيدين من الصندوق المقترح بما يقرب من 182 مليار يورو، باعتبار أنها الدولة الأكثر تضررا في الاتحاد الأوروبي من وباء كورونا حيث سجلت 35.000 حالة وفاة بالفيروس.



ولدى وصوله لمقر القمة، قال كونتي إنه "على دراية تامة بالاختلافات القائمة" بين الدول الأعضاء، مشددا أن "الخط الأحمر بالنسبة لإيطاليا هو أن تتلقى استجابة كافية وأن تكون فعالة، أي قابلة للتنفيذ بشكل ملموس".



