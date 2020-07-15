جينتيلوني : لا مجال للفشل في قمة الاتحاد الأوروبي

أنسامد - 15 يوليو / تموز - قال مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون النقدية، باولو جينتيلوني، إنه لا مجال للفشل أو التأجيلات في قمة الاتحاد الأوروبي المقبلة.



جاء ذلك في مقالة افتتاحية لجينتيلوني نشرتها صحيفة "فاينانشال تايمز" على شبكة الإنترنت حول الإجراءات التي تعتزم بروكسل اتخاذها لمكافحة التهرب الضريبي ومراجعة نظام الضرائب على الطاقة.



وأكد جينتيلوني : في قمة الاتحاد الأوروبي المقبلة لا يمكننا تحمل الفشل أو التأجيلات. لا تزال أوروبا تعاني من صدمة اقتصادية مدمرة وغير مسبوقة. لكن هذا التحدي يمنحنا أيضًا فرصة للانتقال نحو نموذج تنمية أكثر استدامة وعدالة.



