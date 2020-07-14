ليبيا : برلمان طبرق يجيز لمصر التدخل عسكرياً

أنسامد - 14 يوليو / تموز - أعلن مجلس النواب الليبي المنعقد في مدينة طبرق شرقي البلاد أنّه أجاز لمصر التدخّل عسكرياً في ليبيا "لحماية الأمن القومي" للبلدين، مشدّداً على أهمية تضافر جهودهما من أجل "دحر المُحتل الغازي".



وقال البرلمان الليبي في بيان له : للقوات المسلّحة المصرية التدخّل لحماية الأمن القومي الليبي والمصري إذا رأت أنّ هناك خطراً داهماً وشيكاً يطال أمن بلدينا".



وأضاف البيان : في ظل ما تتعرض له بلادنا من تدخل تركي سافر وانتهاك لسيادة ليبيا بمباركة المليشيات المسلحة المسيطرة على غرب البلاد وسلطة الأمر الواقع الخاضعة لهم فإن مجلس النواب الليبي الممثل الشرعي الوحيد المُنتخب من الشعب الليبي والُممثل لإرادته الحرة، يؤكد على ترحيبه بما جاء في كلمة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بحضور ممثلين عن القبائل الليبية.



ودعا مجلس النواب الليبي إلى "تظافر الجهود بين ليبيا ومصر بما يضمن دحر المحتل الغازي، ويحفظ أمننا القومي المشترك ويحقق الأمن والاستقرار في بلادنا والمنطقة"، منوها إلى أن مصر تمثل عمقا إستراتيجيا لليبيا على كافة الأصعدة الأمنية والإقتصادية والإجتماعية على مر التاريخ.



وتابع أن "ضمان التوزيع العادل لثروات شعبنا وعائدات النفط الليبي، وضمان عدم العبث بثروات الليبيين لصالح المليشيات المسلحة الخارجة عن القانون مطلب شرعي لكافة أبناء الشعب الليبي".



