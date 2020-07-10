ليبيا: رفع القوة القاهرة عن صادرات النفط

أنسامد - 10 يوليو / تموز - أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا اليوم / الجمعة / رفع حالة القوة القاهرة عن كافة صادرات النفط من البلاد.



وأكدت في بيان لها عبر صفحتها في موقع "فيس بوك" للتواصل الاجتماعي أن الناقلة "كريتي باستيون" ستكون أول سفينة تقوم بالتحميل من ميناء السدرة النفطي.



وحذرت المؤسسة الوطنية للنفط في بيانها من أن المشاكل الفنية ستبقي الإنتاج منخفضا، موضحة أن الزيادة التدريجية في مستوى الإنتاج ستستغرق وقتا طويلا نتيجة الأضرار الجسيمة التي لحقت بالمكامن والبنية التحتية بسبب الإغلاق المفروض منذ 17 يناير الماضي.



ووصف رئيس مجلس إدارة المؤسسة، مصطفى صنع الله رفع حالة القوة القاهرة بأنه "خطوة هامة نحو تحقيق الانتعاش الوطني". وتوجه بالشكر إلى جميع الأطراف التي شاركت في المناقشات الأخيرة للمساعدة في تحقيق هذا الهدف.



وأضاف : يجب الاعتراف بأن هذه لحظة مهمة ذات هدف وطني مشترك من أجل البناء عليها لتحقيق السلام والاستقرار الدائمين للبلاد"، مشيرا إلى أنه بالنسبة للمؤسسة الوطنية للنفط، فإن العمل قد بدأ للتو، لقد تعرضت بنيتنا التحتية لأضرار دائمة، ويجب أن يكون تركيزنا الآن على الصيانة وتأمين ميزانية للقيام بهذه الأعمال".



كما شدد صنع الله على ضرورة اتخاذ خطوات للتأكد من أن إنتاج ليبيا من النفط "لن يكون عرضة للمساومة مرة أخرى".



