الوطنية للنفط مستعدة لرفع القوة القاهرة في ميناء السدرة

أنسامد - 8 يوليو / تموز - أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا اليوم / الاربعاء / استعدادها لرفع حالة القوة القاهرة في ميناء السدرة النفطي. وأوضحت المؤسسة في بيان لها عبر صفحتها في موقع "فيس بوك" للتواصل الاجتماعي أنها مستعدة لرفع القوة القاهرة في ميناء السدرة النفطي للسماح لناقلة بتحميل الخام من خزانات الميناء.



ودعت المؤسسة الوطنية للنفط جميع الأطراف الليبية لدعم المؤسسة والسماح لناقلة في وضع الاستعداد حاليا في منطقة المخطاف في ميناء السدرة النفطي لبدء تحميل النفط الخام من خزانات الميناء. كما تطالب المؤسسة بمغادرة جميع المرتزقة الأجانب والجماعات المسلحة ميناء السدرة على الفور.



ونوهت إلى أن هناك حاجة ملحة لاستئناف الإنتاج في أقرب وقت ممكن لوقف الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية النفطية الليبية وحماية الأصول الحيوية للمؤسسة الوطنية للنفط من المزيد من التدهور والانهيار.



