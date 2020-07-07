انخفاض حاد في الناتج المحلي الإجمالي لإيطاليا هذا العام

أنسامد - 7 يوليو / تموز - قالت المفوضية الأوروبية إنه من المتوقع أن يتراجع ​​الناتج المحلي الإجمالي لايطاليا 11.2% في عام 2020، ليسجل أسوأ انخفاض بين دول الاتحاد الاوروبي، قبل أن يعاود الارتفاع في عام 2021 مسجلا 6.1%.



ووفقا للمفوضية الأوروبية، فإن وباء فيروس كورونا المستجد وإجراءات الحجر الصحي تسببت في "انكماش عميق" للاقتصاد الإيطالي، وسيكون لوقف الإنتاج تأثير أكبر على النشاط الاقتصادي في الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بالربع الأول.



في الربع الثالث، وفي غياب موجة ثانية من العدوى، من المتوقع أن يشهد النشاط الاقتصادي انتعاشا بفضل السياسات الحكومية. سيستأنف الإنتاج الصناعي "بشكل أسرع"، لكن السياحة وجميع الأنشطة المرتبطة بها ستستغرق وقتًا أطول.



