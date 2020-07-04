رئيس النواب: “إعلان القاهرة” الحل الوحيد للأزمة الليبية

أنسامد - 4 يوليو / تموز - كشف رئيس مجلس النواب عقيلة صالح نتائج مباحثاته السياسية في العاصمة الروسية موسكو، أمس الجمعة، والتي جرت برفقة وفد من البرلمان والحكومة الليبية.



قال صالح في حوار مع قناة "أر تي"الروسية، إن زيارته إلى موسكو جاءت بناء على دعوة من رئيس الاتحاد البرلماني الروسي، وأنه التقى رئيس الاتحاد ثم وزير الخارجية، وكانت اللقاءات تدور حول الأزمة الليبية خاصة إعلان القاهرة.



وأضاف: "شرحنا لهم هذه المبادرة وأكدنا أنها الحل الوحيد لقضية ليبيا"، متابعا: "نحن من جانبنا وافقنا على طلب وقف إطلاق النار للوصول إلى الحلول السياسية، لكن الطرف الآخر لم يعلن إلى الآن التزامه بوقف إطلاق النار، لأنه لا يستطيع إجبار مليشياته ومرتزقته، كذلك لا يريديون الوصول إلى حل سياسي، لأنهم يستفيدون من الفوضى بإطالة مدة بقائهم في كراسيهم.



وأشار رئيس النواب إلى أنه يعول على دور موسكو لتكون وسيطا فاعلا في حل الأزمة الحالية، لأنها دولة عظمى، ودورها بات مشهود في المجتمع الدولي، ودبلوماسيتها تشهدا انفتاحا على العديد من الدول، وتمثل وسيطا فاعلا ومقبولا من الجميع.



