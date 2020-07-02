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غوتيريش يعرب عن صدمته إزاء المقابر الجماعية بترهونة
    أنسامد - 2 يوليو /تموز - أجرى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أمس الأربعاء، مكالمتين هاتفيتين منفصلتين مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السرّاج والقائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، لبحث آخر التطورات في ليبيا.

    وأعرب غوتيريش خلال محادثتين للطرفين، عن صدمته إزاء المقابر الجماعية التي جرى اكتشافها الشهر الماضي في مدينة ترهونة، مؤكدا استعداد الأمم المتحدة للمساعدة في جهود ضمان المساءلة، بحسب ما نشر مركز أخبار الأمم المتحدة على موقعه الرسمي.

    وقال المتحدث باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك خلال المؤتمر الصحفي الافتراضي اليومي، إن المساعدة ستكون إما في مجال تقديم الخدمات اللوجستية أو الطب الشرعي، وبأي طريقة تحتاجها الحكومة إلى الدعم فيها للتحقيق بهذه المقابر الجماعية.

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