انتخاب ليبيا نائبا للرئيس الجديد للجمعيةالعامة للأمم المتحدة

انسامد - الاول من يوليو - تموز - أعلنت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق انتخاب ليبيا نائبا للرئيس الجديد للجمعية العامة للأمم المتحدة للدورة الخامسة والسبعين على مستوى المندوبين، التي جرت أمس الاثنين، بمقر المنظمة الدولية في نيويورك. واعتبر الوزارة في بيان لها اطلعت عليه وكالة الانباء الليبية - أن فوز ليبيا بمنصب أحد نواب رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة يعد تتويجاً للعمل الدبلوماسي في الآونة الأخيرة لوزارة الخارجية الليبية وبعثتي ليبيا الدائمتين لدى الأمم المتحدة في نيويورك وجنيف، والدعم السياسي الذي حظيت به حكومة الوفاق الوطني من قبل عدة دول ومجموعات وتكتلات اقليمية. وأكد بيان الوزارة المنشور عبر صفحتها على "فيسبوك" أن هذا الدعم نتج عنه مؤخراً ترشيح ليبيا عضواً في المجلس الاقتصادي والاجتماعي ومجلس حقوق الانسان، مشيرة إلى فوز ليبيا ممثلةً في المندوب (لدى الأمم المتحدة) " طاهر السني " بأحد مقاعد منصب نائب الرئيس التي يتم منحها حسب التوزيع الجغرافي للدول . وأوضحت الوزارة في بيانها أن منصب النائب يعنى بتمثيل الرئيس في اجتماعات الجمعية العامة والمساهمة في إدارة جلساتها، كما يتم التنسيق المشترك مع الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن في متابعة الملفات المختلفة التي تقع تحت اختصاص رئيس الجمعية العامة.



يشار إلى أن الرئيس الجديد للجمعية العامة للأمم المتحدة هو الدبلوماسي التركي، " فولكان بوزكير ".



