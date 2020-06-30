أسعار النفط تهبط بفعل احتمال عودة الإمدادات في ليبيا

انسامد - 30 يونيو - حزيران - تراجعت أسعار النفط يوم الثلاثاء إذ عمد المتعاملون إلى البيع لجني الأرباح إثر مكاسب قوية في الجلسة السابقة وإعلان المؤسسة الوطنية للنفط عن تقدم في محادثات لاستئناف الصادرات، بما قد يعزز المعروض. وتراجعت العقود الآجلة الأنشط لخام برنت تسليم سبتمبر 24 سنتا بما يعادل 0.6 بالمئة إلى 41.61 دولار للبرميل، ، مقلصة مكاسب يوم الاثنين البالغة 92 سنتا. ونزل عقد أغسطس ، الذي يحل أجله يوم الثلاثاء، 24 سنتا إلى 41.47 دولار. وانخفض الخام الأمريكي 33 سنتا أو 0.8 بالمئة ليسجل 39.37 دولار للبرميل.



