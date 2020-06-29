الرئيس الجزائري:تمديد غلق الحدود البرية والبحرية والجوية

انسامد - 29 يونيو - حزيران - قرر الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون اليوم الإبقاء على الحدود البرية والبحرية والجوية مغلقة إلى أن ينتهي وباء فيروس كورونا. ونقل بيان لرئاسة الجمهورية، تأكيد الرئيس تبون على ضرورة تعزيز الرقابة الوبائية والرقابة اليومية لسير المستشفيات والحرص على ملاءة مخزون أجهزة الكشف عن الوباء. وأضاف أن تمديد غلق الحدود البرية والبحرية والمجال الجوي، جاء بعد إصدار وزارة الصحة والسكان تقريراً مفصلاً حول الوضعية الوبائية في الجزائر والعالم، حيث جاء فيه أن تزايد الإصابات دفع بالوزارة لاعتماد خطة عمل تقوم على تقليص مدة استشفاء المرضى في المستشفيات المخصصة للمصابين بالفيروس إلى خمسة أيام وتحديد الحالات الحرجة، مع إخضاع المصابين بالفيروس الذين لا يحملون أعراض الوباء للمتابعة الطبية خارج المستشفيات