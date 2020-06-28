الجيش الجزائري يعلن مقتل عسكريين اثنين إثر انفجار لغم

انسامد - 28 يونيو / حزيران - أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية اليوم/ الأحد / مقتل عنصرين من قوات الجيش إثر انفجار لغم تقليدي الصنع خلال عملية بحث وتمشيط، نفذتها مفارز للجيش الوطني الشعبي بمنطقة واد الطكوك، بلدية عين الدالية، بولاية المدية بالناحية العسكرية الأولى.



وأضافت الوزارة في بيان في موقعها الإلكتروني أن الانفجار أسفر عن مقتل نقيب وعريف أول في الجيش، موضحة أنه في أعقاب هذا الفعل الشنيع، تم تعزيز الإجراءات الأمنية اللازمة من قبل مفارز الجيش الوطني الشعبي ومواصلة عمليات البحث والتمشيط لهذه المنطقة.



وووفقا للبيان، تقدم رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بالنيابة اللواء السعيد شنقريحة، بخالص التعازي والمواساة لأسرة الشهيدين وذويهما.



وأكد أن الجيش الوطني الشعبي سيواصل، ومن دون هوادة، جهوده بكل حزم وإصرار في ملاحقة فلول هؤلاء المجرمين والقضاء عليهم أينما وجدوا عبر كامل التراب الوطني.



