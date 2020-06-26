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الازمة الليبية محور محادثات الرئيسان الفرنسي والروسي
    انسامد - 26 يونيو - حزيران - أعلن قصر الإليزيه أن الرئيس الفرنسي " إيمانويل ماكرون " سيبحث في إطار الحوار الاستراتيجي الفرنسي الروسي مع نظيره الروسي " فلاديمير بوتين " عبر تقنية الفيديو اليوم الجمعة .

    سيناقش الزعيمان الأمن في أوروبا و الفضاء الإلكتروني وتسوية الأزمات العالمية من بينها أوكرانيا وليبيا وجملة من القضايا الأخر، فضلا عن التعاون متعدد الأطراف. اكد مصدر في الإليزيه أن هناك حاجة لمزيد من التقدم حول الأجندات المتعلقة بالأزمات وخاصة بشأن ليبيا وأوكرانيا،وفقاً لما أوردته وكالة"سبوتنيك"الروسية.

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