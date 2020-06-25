«قرقاش»: نتضامن مع فرنسا في مواجهة عدوان تركيا

أنسامد - 25 يونيو / حزيران - أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، تضامن بلاده مع فرنسا في مواجهة "التصريحات والأعمال العدوانية المستمرة من تركيا".



وأعرب «قرقاش» في تغريدة بالخصوص، عن إدانة الإمارات بشدة سلوك تركيا الذي وصفه بـ«الخطير»، والمتمثل في "استهداف سفينة تابعة للبحرية الفرنسية ضمن مهمة للناتو لفرض حظر للسلاح أقرته الأمم المتحدة في وقت سابق من هذا الشهر".



وكان «قرقاش» قد صرح في وقت سابق أنه "أجريت مشاورات مثمرة مع أمين عام وزارة الخارجية الفرنسية حول ليبيا"، مضيفًا "متفقون تماماً مع الأصدقاء الفرنسيين على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار حفاظا لأرواح المدنيين وخاصة في سرت"، لافتًا "نضم صوتنا إلى الموقف الفرنسي الواضح بشأن التدخلات الأجنبية، وأولوية الحل السياسي الجامع لليبيين".



وتابع أن "الدعم العربي الكبير لكلمة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بخصوص ليبيا مؤشر واضح على رفض العالم العربي استباحة سيادته وحدوده من قبل الدول الإقليمية"، مضيفًا أن "الضعف الحالي للنظام العربي طارئ والمواقف المبدئية الداعية للعلاقات المتوازنة والصائنة للاستقرار والسيادة ستبقى راسخة".



