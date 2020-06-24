الامم المتحدة : ليبيا لا تحتاج الى مزيدا من السلاح

انسامد - 24 يونيو - حزيران - أكد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، " ستيفان دوجاريك " أن آخر ما تحتاجه ليبيا هو نقل مزيد من السلاح وقتال الدول الخارجية على أراضيها. وقال " دوجاريك " في مؤتمر صحفي إن الأمم المتحدة تراقب الوضع عن كثب، ومن المهم ألا يقوم أي طرف بأعمال قد تزيد من تردي الاوضاع في ليبيا . ودعا المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أطراف النزاع إلى العودة إلى طاولة الحوار، مشيرا إلى أن الرسالة التي تنقلها مبعوثة الأمين العام إلى ليبيا بالإنابة " ستيفاني ويليامز " في اتصالاتها مع كل الأطراف المعنية، تتمثل في ضرورة عدم التصعيد والتزام التهدئة.



