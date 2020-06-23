الجزائر :تجديد صلاحية 600 ألف تذكرة سفر

انسامد - 23 يونيو - حزيران - شرعت شركة الخطوط الجوية الجزائرية في عملية تجديد صلاحية 600.000 تذكرة سفر تخص رحلات داخلية ودولية, كان قد تم اقتناؤها ولكن لم تستهلك بسبب تعليق النقل الجوي يوم 18 مارس الفارط لمجابهة تفشي فيروس كورونا, حسبما أفاد به يوم الاثنين الناطق الرسمي للشركة, أمين أندلسي.



وفي تصريح له اليوم أوضح السيد أندلسي أن "شركة الخطوط الجوية الجزائرية تعكف حاليا على تحديث بياناتها في مجال التذكرة, فمنذ 18 مارس المنصرم, تم إلغاء 17.000 رحلة جوية بمعدل 600.000 تذكرة سفر داخلية وخارجية".



وبانطلاق هذه العملية, أمس الأحد, شهدت وكالات الخطوط الجوية الجزائرية التي فتحت أبوابها على مستوى ولايات الجزائر و وهران وقسنطينة وعنابة و ورقلة "توافدا كبيرا للزبائن جاء معظمهم لتجديد صلاحية تذاكرهم بغية تأجيلها إلى تاريخ لاحق", بعدما تجهزت هذه الوكالات بوسائل الوقاية من الوباء.



وحسب ذات المسؤول, فإن معظم هاته التذاكر طلب أصحابها تأجيلها "إلى ما بعد شهر سبتمبر المقبل", وأن تغيير التواريخ يتم بصفة مجانية في نفس الدرجة وطوال فترة صلاحية التذكرة قبل تاريخ الرحلة.



ويمكن لزبائن الشركة الجوية الاستفادة من "تعديلات دون تكلفة في نفس المقصورة و إلى كل الوجهات في نفس البلد, بالنسبة للرحلات الممتدة إلى غاية 31 مارس 2021", إلا أن "منهم من طلب تعويض تكلفة تذاكرهم", على حد قول السيد أندلسي.



