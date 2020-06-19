قطر تجدد استعدادها لحل الأزمة الخليجية

انسامد - 19 يونيو / حزيران - قالت سفارة قطر في واشنطن إن قطر لطالما أكدت انفتاحها على الحوار غير المشروط لحل الأزمة الخليجية، إلا أن دول الحصار هي التي تعطل الحوار.



وأضافت سفارة قطر بواشنطن في بيان لها عبر صفحتها في موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي ردا على التصريحات التي أدلى بها وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش : لطالما أكدت قطر انفتاحها على الحوار غير المشروط لحل الأزمة الخليجية، لكن دول الحصار هي التي تعطل العملية من خلال رفض دعوات الإدارة الأمريكية المتعددة لتوحيد جبهة مجلس التعاون الخليجي.



وتابع البيان : لا يزال العالم يتذكر قائمة الطلبات الـ 13 التي قدمتها دول الحصار بعد إجراءاتها المفاجئة والتي تضمنت إغلاق وسائل إعلام حرة من قبل دول معروفة بخصومتها تجاه الصحفيين وحرية التعبير.



وأشار البيان إلى أن قطر اتبعت طرقا قانونية للتعامل مع الإجراءات الانفرادية لدول الحصار في محكمة العدل الدولية ومنظمة الطيران المدني الدولي ومنظمة التجارة العالمية، بينما فشلت دول الحصار في تقديم أي دليل ضد قطر.



الصورة للمدينة العلمية في قطر