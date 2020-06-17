ليبيا:دفن طفلة صغيرة غارقة بشاطئ صرمان

انسامد - 17 يونيو - حزيران - قام فريق الهلال الأحمر الليبي بصرمان بدفن الطفلة الرضيعة التي تم انتشال جثتها التي ألقاها البحر على الشاطئ ، وذلك بعد استكمال الإجراءات الإدارية والقانونية بالخصوص .



أعلنت جمعية الهلال الأحمر الليبي فرع صرمان الثلاثاء أن فريق الهلال الاحمر صرمان قام بانتشال طفلة صغيرة اليوم علي شاطئ صرمان البحري بعد ان تم إنقاذ مجموعة من المهاجرين خلال الأيام الماضية.



كانت الارم فون قد نشرت الإثنين 15 يونيو نقلاً عن (infomigrants.net) خبراً مفاده أن حوالي 12 مهاجرا يُعتقد أنهم في عداد المفقودين ، وقالت أنه يُخشى أنهم غرقوا بعد أن انقلب قارب يحمل أكثر من 30 مهاجرا معظمهم من أفريقيا جنوب الصحراء قبالة الساحل الليبي يوم السبت، وأنه تم انقاذ 20 من الذين كانوا على متن القارب.



وأضافت أن القارب الذي كان يحمل المهاجرين من جنوب الصحراء متجهين إلى أوروبا انقلب على بعد "ستة أميال بحرية" قبالة الساحل الليبي ، غير بعيد عن ميناء الزاوية.



وتابع الصيادون العثور على القارب الخشبي الصغير الذي كان على متنه "32 شخصًا" ، وتمكنوا من إنقاذ 20 من أولئك الذين كانوا على متنه.



وقال الناجون للمنظمة "12 آخرون في عداد المفقودين".



وقالت (Alarm Phone) إن "خفر السواحل الليبي لم يكن حاضرا" ، وأنه تم التبليغ عن وجود طفلين من بين المفقودين.



