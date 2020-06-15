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المسماري: أردوغان يريد الوصول للهلال النفطي
    انسامد - 14 يونيو /حزيران - أكد المتحدث باسم الجيش الليبي أحمد المسماري، أن المنطقة الغربية تعرضت لانتهاكات جسيمة تخالف كل القوانين الدولية من قبل قوات الوفاق المدعومة بالمرتزقة والأتراك.

    وقال المسماري، في بيان :"قوات الوفاق دمرت بيوت المؤيدين للجيش الليبي في المنطقة الغربية، والانتهاكات تهدد حياة نصف مليون مواطن في المنطقة الغربية"، مطالبا بتحرك دولي للتصدي لانتهاكات قوات الوفاق في المنطقة الغربية.

    كما أكد المسماري، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يسعى للوصول والسيطرة على الهلال النفطي الليبي، مشيرا إلى أن تركيا تريد السيطرة على النفط والغاز في ليبيا. أكد المتحدث باسم الجيش الليبي أحمد المسماري، أن المنطقة الغربية تعرضت لانتهاكات جسيمة تخالف كل القوانين الدولية من قبل قوات الوفاق المدعومة بالمرتزقة والأتراك.

    وقال المسماري، في تصريحات لـ"سكاي نيوز عربية"، :"قوات الوفاق دمرت بيوت المؤيدين للجيش الليبي في المنطقة الغربية، والانتهاكات تهدد حياة نصف مليون مواطن في المنطقة الغربية"، مطالبا بتحرك دولي للتصدي لانتهاكات قوات الوفاق في المنطقة الغربية.

    كما أكد المسماري، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يسعى للوصول والسيطرة على الهلال النفطي الليبي، مشيرا إلى أن تركيا تريد السيطرة على النفط والغاز في ليبيا.

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