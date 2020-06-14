حكومة الوفاق ترحب بمبادرة إنهاء الأزمة الليبية

انسامد - 14 يونيو / حزيران - قال وزير الداخلية الليبي التابع لحكومة الوفاق الوطني فتحي باشاغا إن مبادرات إنهاء الأزمة السياسية وتوحيد مؤسسات الدولة مرحب بها، متى ضمنت سيادة ليبيا ومدنية السلطة التي تحتكم لإرادة الشعب وخضوع الجيش للسلطة المدنية.



وأضاف باشاغا في تغريدات عبر حسابه في موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي : لا مكان لمجرمي الحرب الطامعين في الاستيلاء على السلطة بقوة السلاح.



وتوجه إلى ثوار السابع عشر من فبراير وجميع الذين بذلوا دماءهم لأجل إقامة دولة مدنية ديمقراطية قائلا: أمامكم تحدي تاريخي بضرورة الإنضباط و المشاركة الإيجابية في بناء دولتكم التي تنبذ التطرف والإرهاب والفوضى و تعزز أمن الدولة الليبية و اكتساب إحترام العالم أجمع.



وأشار إلى أن إهمال الرجال الشرفاء الذين بذلوا الغالي والنفيس لأجل أمن العاصمة طرابلس والدفاع عن مدنية الدولة وديمقراطيتها سيؤدي إلى استمرار الفوضى ويقوض من قدرات الدولة لأداء واجباتها.



