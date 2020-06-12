بيان أمريكي عراقي:واشنطن تواصل تقليص قواتها في العراق

انسامد - 12 يونيو / حزيران - أكدت الولايات المتحدة الأمريكية الجمعة أنها ستبحث مع الحكومة العراقية وضعية قواتها العسكرية المتبقية، مشددة على أنها لا تسعى لقواعد عسكرية أو وجود عسكري دائم في العراق.



وبحسب بيان مشترك للجلسة الأولى للحوار الاستراتيجي، أعلنت واشنطن وبغداد استمرار الحوار حول وضع القوات الأمريكية المتبقية في العراق حيث يتجه تركيز البلدين صوب تطوير علاقة أمنية طبيعية تقوم على المصالح المشتركة.



واوضح البيان أنه في ضوء التقدّم الكبير المُحرز نحو القضاء على تهديد تنظيم داعش، ستواصل الولايات المتحدة في الأشهر المقبلة خفض أعداد قواتها في العراق.



كما أكدت الولايات المتحدة الأمريكية أنها لا تسعى إلى إقامة قواعد دائمة أو تواجد عسكري دائم في العراق، كما اتفق عليها مسبقاً في اتفاقية الاطار الاستراتيجي لعام 2008 والتي تنص على أن التعاون الأمني يتم على أساس الاتفاقات المتبادلة.



