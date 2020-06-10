بعثة الاتحاد الاوروبي بليبيا تعبر عن قلقها لانتشار الالغام

انسامد - 10 يونيو - حزيران - أعرب الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، عن قلقه البالغ إزاء الأجهزة المتفجرة والالغام المتفجرة الموجودة في جنوب طرابلس مؤكدًا دعمه جهود التخلص منها بتقديمه المساعدات التقنية والمعدات والمساعدة المباشرة في عمليات إزالة الألغام. وأشار الاتحاد إلى أن هذه العبوات الناسفة تسببت في وقوع عديد الضحايا بين النازحين العائدين إلى ديارهم وفرق إزالة الألغام، حسب البيان الذي نقلته بعثة الاتحاد لدى ليبيا على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك". ونقل سفير الاتحاد الأوروبي في ليبيا، خلال لقائه وزير الداخلية في حكومة الوفاق " فتحي باشاغا " أمس الإثنين، ترحيب الاتحاد بتشكيل فريق مشترك بين الهيئة الوطنية للسلامة والطب الشرعي للتخلص من هذه الذخائر وهذه الالغام. وأكد البيان أن الاتحاد سيدعم هذه الشراكة لتحسين القدرات الليبية للتصدي لتطهير المتفجرات من مخلفات الحرب والعبوات البدائية الصنع في جنوب طرابلس. يذكر أن وزارة الداخلية في حكومة الوفاق كررت دعواتها إلى أهالي المناطق جنوب طرابلس عدم العودة إلى منازلهم، خوفًا على أوراحهم، أذ أسفرت الألغام عن سقوط ضحايا بين المدنيين وفرق الهندسة المسؤولة عن تفكيكها.



