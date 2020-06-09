عودة انتاج النفط الليبي على جدول اعمال الاوبك

انسامد - 9 يونيو - حزيران - أعرب وزير النفط الجزائري "محمد عرقاب" عن ارتياحه لاستئناف انتاج النفط الليبي، مشيرا الى أن الاجتماعات القادمة للمنظمة و شركائها من المنتجين من خارجها, ستأخذ بعين الاعتبار استئناف الانتاج في اهم الحقول النفطية الليبية. و في تصريح صحفي له عقب لقاء نظمته الامانة العامة لأوبك بفيينا امس الاثنين، قال "عرقاب" "سنبحث استئناف انتاج النفط الليبي وقضايا أخرى في إطار ميكانزماتنا لاسيما لجنة المراقبة الوزارية المشتركة و بالتأكيد سيتم الاخذ بعين الاعتبار هذا التطور في اجتماعاتها القادمة". واعرب الوزير الجزائري عن "سعادته باسترجاع الإخوة في ليبيا لانتاجهم النفطي" لافتا إلى وجود تنسيق مع نظيره الليبي, مصطفى صنع الله, حول القضايا النفطية وعودة الإنتاج. و أضاف بالقول: "نحن متفقون مع الجانب الليبي حول كل القرارات المتخذة في إطار أوبك و دول منتجة خارجها، مشيرا في نفس السياق إلى أن ليبيا شاركت من خلال تقديمها لمقترحات. وفي تعليقه حول القرارات الأخيرة لمجموعة أوبك ودول خارجها والقاضية بتمديد العمل بالخفض المقرر لشهري مايو ويونيو إلى نهاية يوليو, أكد الوزير الجزائري أن هذا التمديد سيسمح بالتسريع في "انتعاش سوق النفط و تقليل وتيرة تعبئة المخزون و المساعدة بشكل إيجابي في تشكيل هيكل السوق".



