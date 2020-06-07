السعودية تسجل أكبر معدل يومي في الوفيات بكورونا

انسامد - 7 يونيو / حزيران - سجلت المملكة العربية السعودية لليوم الثاني على التوالي أكبر ارتفاع يومي في الوفيات جراء فيروس كورونا المستجد، ليخطى إجمالي عدد حالات الاصابة بالوباء في المملكة الـ100 ألف حالة.



وأوضحت وزارة الصحة السعودية في بيان لها اليوم الأحد أنه تم تسجيل 3045 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الاجمالي إلى 101.914 إصابة مسجلة، فيما تم تسجيل 36 حالة وفاة جديدة ليبلغ العدد الاجمالي لعدد الوفيات في المملكة 712 حالة.



وأضاف البيان أنه تعافى 1026 ليصل إجمالي حالات التعافي إلى 72.817 حالة، فيما ارتفع عدد الحالات الحرجة إلى 1564حالة.



