اللجنة العلمية لمكافحة الجائحة:الوضع في ليبيا تحت السيطرة

انسامد - 4 يونيو - حزيران - كشف عضو اللجنة العلمية الاستشارية لمكافحة جائحة "كورونا" التابعة لحكومة الوفاق، الدكتور " سليمان الشيباني أبو سريويل " عن أن الوضع الوبائي في ليبيا لا يزال تحت السيطرة ولا يدعو إلى القلق، مؤكدًا عمل الجهات المعنية على احتواء الموقف. وأوضح " أبو سريويل " - في كلمة مسجلة منشورة على صفحة وزارة الصحة بحكومة الوفاق تابعتها وكالة الانباء الليبية - أن زيادة معدل الإصابات بفيروس "كورونا المستجد" في ليبيا خلال الأيام الماضية يرجع إلى ظهور إصابات بالفيروس في عاصمة الجنوب مدينة سبها. وأكد عضو اللجنة العلمية أن مسؤولية منع تفشي الوباء في ليبيا تقع على عاتق الجميع، مشددًا على ضرورة الالتزام باتباع قواعد الصحة العامة وممارسة التباعد الاجتماعي.



