مصر تعدل مواعيد حظر التجوال

أنسامد - 31 مايو / أيار - أعلنت الحكومة المصرية، اليوم الأحد، تعديل موعد حظر التجوال ليكون من الساعة الثامنة مساء وحتى الخامسة صباحا اعتبار من اليوم.



وقال وزير الدولة للإعلام، أسامة هيكل، خلال مؤتمر صحفي إن المجموعة الطبية المعنية بمواجهة فيروس كورونا، برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء قررت ان يتم تعديل مواعيد حظر تجوال المواطنين اعتبارا من اليوم، ليصبح من الساعة الثامنة مساء وحتى الساعة الخامسة صباحا بما يساعد الموظفين في الذهاب والوصول إلى أعمالهم.



وتابع أن مواجهة هذه الأزمة هي عملية تضامنية بين الشعب والحكومة، حيث يتم العمل بمنهج علمي يتطلب تضافر جهود المواطنين في الاستجابة إلى تنفيذ خطط وقرارات الحكومة الاحترازية في هذا الشأن.



