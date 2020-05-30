وصول رئيس مجلس النواب الليبى إلىي القاهرة لبحث آخر التطورات

انسامد - 30 مايو /ايار - وصل إلى القاهرة الساعات الماضية " عقيلة صالح " رئيس مجلس النواب الليبى قادما على رأس وفد بطائرة خاصة من ليبيا في زيارة لمصر يبحث خلالها آخر التطورات على الساحة الليبية إلى جانب إستعراض دعم علاقات التعاون بين مصر وليبيا .



صرحت مصادر مطلعة شاركت فى إستقبال " صالح " بمطار القاهرة :" ضم الوفد المرافق لرئيس مجلس النواب الليبى 9 من كبار المسئولين بالبرلمان الليبى حيث سيلتقى " صالح " خلال زيارته مع عدد من كبار المسئولين المصريين والشخصيات الليبية المقيمة بمصر لبحث آخر التطورات على الساحة الليبية وسبل التوصل إلى حل سياسى للأزمة الليبية يضمن سلامة وإستقرار الأراضى الليبية ومواجهة التنظيمات الإرهابية إلى جانب بحث دعم علاقات التعاون بين مصر وليبيا فى كل المجالات ..



وكان رئيس مجلس النواب الليبى قد دعا فى تصريحات الخميس الماضى إلى سحب الاعتراف الدولي بالمجلس الرئاسي برئاسة فائز السراج، وإعادة تشكيله وتشكيل حكومة وطنية "يمارس عليها المجلس عمله من مدينة ليبية حتى تطهير العاصمة طرابلس" ..



وطالب " صالح "جامعة الدول العربية ومجلس الأمن والاتحاد الإفريقي بتحمل مسؤولياتهم تجاه العدوان على بلادنا " ..



