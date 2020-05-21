الجروشي: القوات الجوية ستنفذ أكبر عملية جوية في تاريخ ليبيا

أنسامد - 21 مايو/ايار - أكد رئيس أركان القوات الجوية بالجيش الليبي صقر الجروشي، أن سلاح الجو أوشك على تنفيذ أكبر عملية جوية في تاريخ ليبيا، مضيفا، أن الساعات القادمة ستكون مؤلمة جدا على المعتوه وأتباعه، وفق قوله، في إشارة إلى الرئيس التركي رجب أردوغان.



وقال الجروشي، إن جميع المواقع والمصالح التركية في جميع المدن المحتله هدف مشروع لمقاتلات سلاح الجو بالجيش الليبي، وأهاب بالمدنيين الابتعاد عنها، متابعا: "نطمئن الشعب الليبي بأننا سندافع عنهم بكل ما اوتينا من قوة حتى نفني العدو المحتل، أو نُفنى فوق تراب بلادنا الطاهر" وأكمل رئيس أركان سلاح الجو: "نوجه تحذير أخير إلى المغرر بهم والمنضمين إلى المليشيات، بأن يُسلموا أنفسهم وإلا سيتم إبادتهم، ولن يبقى من أجسادهم شيء ليدفن منهم"