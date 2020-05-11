المانيا تشارك بطائرة استطلاع وسفن عسكرية في عملية ايريني

انسامد - 11 مايو - ايار - قال المركز الألماني للإعلام التابع لوزارة الخارجية الألمانية، إن المانيا مستعدة للمشاركة عسكرياً في بعثة الاتحاد الأوروبي الجديدة "إيريني" الالتزام بحظر الأسلحة المفروض على ليبيا، وتدريب خفر السواحل الليبي. وأوضح المركز الألماني، في منشور له بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن البرلمان الاتحادي الألماني صادَق على المساهمة الألمانية في عملية "إيريني" الجديدة التابعة للاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أنها تأتي في إطار قرارات مؤتمر برلين. وكشف المركز أنه من المتوقع علاوة على ذلك أن تجمع العملية معلومات حول صادرات النفط غير القانونية من ليبيا، ومكافحة تهريب البشر وتدريب البحرية الليبية، وخاصة خفر السواحل. ومن جانبه أكد وزير الخارجية الألمانية " هايكو ماس " أمام البرلمان الألماني في الــ 23 أبريل، بأن ألمانيا باعتبارها صاحبة مبادرة عملية برلين فإنها تسعى بقوة أيضًا من أجل المشاركة في هذه البعثة الأوروبية، حيث ستشارك ألمانيا في البداية بطائرة استطلاع وموظفين، ولكنها ستشارك لاحقاً بسفينة بحرية أيضًا. ولفت " ماس " إلى أنه من المزمع أن يكون لدى عملية "إيريني" وحدات في الجو وفي البحر، ومن المفترض أن تكون هذه الوحدات قادرة على تفتيش السفن المشتبه في امتلاكها أسلحة في البحر، كما من المزمع أيضًا أن تقدم صور الأقمار الصناعية مساعدة في هذا الخصوص .



