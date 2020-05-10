السراج يتهم الجيش الليبي باستهداف الأحياء السكنية في طرابلس

أنسامد - 10 مايو / أيار - اتهم رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق
الوطني الليبية فايز السراج قوات الجيش الوطني الليبي باستهداف
الأحياء السكنية في طرابلس بأكثر من مئة صاروخ وقذيفة ، فضلا عن
استهدف مطار معيتيقة الدولي بعشرات القذائف.
وقال في بيان له إن القصف على مطار معيتيقية أصاب طائرات مدنية
كانت تستعد للطيران لإعادة المواطنين العالقين بالخارج بسبب وباء
كورونا، كما ألحقت أضرارا بالغة بالبنية التحتية للمطار.
وشدد السراج على أن هذه "الأعمال الجنونية" هذه الأيام، والتي
راح ضحيتها عشرات المدنيين، دليل ضعف ويأس بعد الهزائم المتتالية
لقوات القيادة العامة، مؤكدا: لم نعد نكترث بـ"التنديدات الخجولة""
التي تصدر عن المجتمع الدولي، والعاجزة حتى الآن عن تسمية المعتدي
باسمه ومحاسبته وإيقاف من يدعمه.
وتابع أن "هذه الانتهاكات والجرائم البشعة لن تزيدنا إلا إصراراً
للضرب بيد من حديد بكل الوسائل والإمكانيات المتاحة، ولن يقف
أمامنا أي عائق لتوفير ما يحتاجه المجهود الحربي لإتمام هذه
المهمة".