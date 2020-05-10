السراج يتهم الجيش الليبي باستهداف الأحياء السكنية في طرابلس

أنسامد - 10 مايو / أيار - اتهم رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج قوات الجيش الوطني الليبي باستهداف الأحياء السكنية في طرابلس بأكثر من مئة صاروخ وقذيفة ، فضلا عن استهدف مطار معيتيقة الدولي بعشرات القذائف.



وقال في بيان له إن القصف على مطار معيتيقية أصاب طائرات مدنية كانت تستعد للطيران لإعادة المواطنين العالقين بالخارج بسبب وباء كورونا، كما ألحقت أضرارا بالغة بالبنية التحتية للمطار.



وشدد السراج على أن هذه "الأعمال الجنونية" هذه الأيام، والتي راح ضحيتها عشرات المدنيين، دليل ضعف ويأس بعد الهزائم المتتالية لقوات القيادة العامة، مؤكدا: لم نعد نكترث بـ"التنديدات الخجولة"" التي تصدر عن المجتمع الدولي، والعاجزة حتى الآن عن تسمية المعتدي باسمه ومحاسبته وإيقاف من يدعمه.



وتابع أن "هذه الانتهاكات والجرائم البشعة لن تزيدنا إلا إصراراً للضرب بيد من حديد بكل الوسائل والإمكانيات المتاحة، ولن يقف أمامنا أي عائق لتوفير ما يحتاجه المجهود الحربي لإتمام هذه المهمة".



