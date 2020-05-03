مصر:مقتل 126 تكفيريًا خلال حملات دحر الإرهاب بسيناء

أنسامد - 3 مايو / ايار - أعلنت القوات المسلحة المصرية اليوم / الأحد / أن العمليات التي تجريها قوات الجيش والشرطة في الأيام الأخيرة أسفرت عن مقتل 126 تكفيريًا بسيناء والعثور على أسلحة مختلفة الأعيرة وأحزمة ناسفة.



وأوضحت في بيان لها أنه تم تنفيذ 22 عملية مداهمة و16 عملية نوعية أسفرت عن مقتل 126 فردا تكفيريا عثر بحوزتهم على عدد من الأسلحة مختلفة الأعيرة وأحزمة ناسفة معدة للتفجير بشمال ووسط سيناء.



وأضاف البيان أن القوات الجوية قامت باستهداف وتدمير 228 مخبأ وملجأ تستخدمها العناصر الإرهابية بالإضافة إلى تدمير عدد 116 عربة دفع رباعى، مشيرا إلى أن القوات نجحت في اكتشاف وتفجير 630 عبوة ناسفة تم زراعتها لاستهداف القوات على طرق التحرك بمناطق العمليات، واكتشاف وتدمير 8 فتحات أنفاق، كما تم القبض على 266 فردا من العناصر الإجرامية والمطلوبين جنائياً والمشتبه بهم.



ووفقا للبيان، نتيجة للأعمال القتالية الباسلة للقوات المسلحة بمناطق العمليات، نال شرف الشهادة والإصابة 4 ضباط، و3 ضباط صف و 8 جنود أثناء الاشتباك وتطهير البؤر الإرهابية.



