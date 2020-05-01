الأمم المتحدة تدعو لوقف العمليات العسكرية في لييبا

أنسامد في الأول من مايو / ايار - دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى وقف جميع العمليات العسكرية واستئناف محادثات اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) - عبر الاتصال المرئي، إذا لزم الأمر - وذلك بهدف التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار بالاستناد إلى مسودة الاتفاق الذي اقترحته البعثة في 23 فبراير الماضي.



وقالت البعثة في بيان لها إن دعوتها تأتي انطلاقاً من الدعوات الليبية والدولية المختلفة لوقف إطلاق النار، بما في ذلك ما جاء في بيان الجيش الوطني الليبي البنّاء الذي أعلن فيه عن هدنة خلال شهر رمضان وردّ حكومة الوفاق الوطني عليه، داعية إلى اغتنام هذه الفرصة لوقف جميع العمليات العسكرية على الفور.



وأعلنت البعثة عن ترحيبها بالمبادرات التي من شأنها أن تسمح للشعب الليبي، الذي يرزح تحت وطأة هذا النزاع، بالاحتفاء بشهر رمضان المبارك بسلام. وحثت بعثة الامم المتحدة جميع الأطراف على الامتناع عن أية أعمال أو تصريحات استفزازية تهدد احتمالات تحقيق هدنة حقيقية واستدامتها، كما دعت الدول الأعضاء التي تغذي النزاع بشكل مباشر من خلال توفيرها للأسلحة والمرتزقة والمجتمع الدولي ككل إلى استخدام نفوذه لضمان الالتزام بحظر التسليح.



