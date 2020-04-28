ليبيا:تراجع الصادرات النفطية بنسبة 92.30بالمائة

انسامد - 28 ابريل - نيسان - قالت المؤسسة الوطنية للنفط أن إجمالي عائدات صادرات المنتجات النفطية خلال الربع الأول من العام الجاري بلغ 3.4 مليار دولار، مشيرة إلى تراجع الصادرات النفطية بنسبة 92.30 بالمائة. وأوضحت المؤسسة في بيان أصدرته اليوم الإثنين، أن إيرادات المنتجات النفطية في يناير بلغت 1.7 مليار، و555.5 مليون دولار في فبراير، و1.093 مليار دولار أميركي في شهر مارس. مشيرة إلى انخفاض المنتجات النفطية الى الصفر خلال شهر مارس نتيجة توقف المصافي بسبب الاقفالات . يشار إلى أن المؤسسة الوطنية للنفط أعلنت في 18 يناير الماضي حالة القوة القاهرة ، بعد يوم من إيقاف صادرات النفط من موانئ البريقة ورأس لانوف والحريقة والزويتينة والسدرة. .



