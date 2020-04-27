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وزير الخارجية الاردني :ندعم الدعوات الاممية لهدنة انسانية
    انسامد - 27 ابريل - نيسان - أكد وزير الخارجية الاردني " أيمن الصفدي " اليوم الأحد أن الأردن يدعم الدعوة المشتركة لوزراء خارجية ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وممثل الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسية والأمنية إلى هدنة إنسانية في ليبيا واستئناف المحادثات في سبيل وقف حقيقي لإطلاق النار واستئناف محادثات السلام. ووفق وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، أعلن الصفدي " دعم المملكة للدعوة الأوروبية ودعوة الأمين العام للأمم المتحدة " أنطونيو غوتيريس" والقائم بأعمال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا "ستيفاني ويليامز " إلى هدنة إنسانية في ليبيا". وقال " الصفدي " إن الأردن يضم صوته إلى الأصوات التي تدعو الفرقاء في ليبيا إلى الحوار ونبذ العنف والتعاون في مواجهة التحديات المشتركة وفي مقدمتها جائحة كورونا وتبعاتها، مشددا أيضاً على أهمية الاستجابة لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة لوقف كل النزاعات. ووجه وزراء خارجية ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وكبير دبلوماسي الاتحاد الأوروبي دعوة مشتركة أمس السبت، إلى هدنة إنسانية في ليبيا، وقالوا إنه ينبغي على كل الأطراف استئناف محادثات السلام.

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