وزير الصحة الجزائري:قرار رفع الحجر الصحي مرهون بتطور الوضع

انسامد - 23 ابريل - نيسان - اعلن وزير الصحة الجزائري "عبد الرحمان بن بوزيد" ان "قرار رفع الحجر الصحي في الجزائر، التي تكافح منذ عدة أسابيع ظاهرة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، مرهون بتطور الوضع الصحي و معدلات انتشار هذا الوباء". وأوضح "بن بوزيد" في لقاء عبر تقنية التواصل المرئي عن بعد جمعته بنظرائه الأفارقة ان "رفع الحجر الصحي في الوقت الراهن الذي ينتهي يوم 29 ابريل الجاري، أمر مستبعد" مشيرا الى ان شهر رمضان يشهد تزايد اللقاءات و الزيارات بين الاسر، الأمر الذي من شأنه ان ينعكس سلبا على الاجراء المتخذ والذي حقق استقرار الوضع وحد من انتشار المرض بصورة اكبر". و ربط الوزير الجزائري رفع إجراءات الحظر المفروضة بتحقيق استقرار حقيقي وتراجع في عدد حالات الاصابة بالمرض في البلاد