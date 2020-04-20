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إجمالي الإصابات بفيروس " كورونا " في ليبيا ( 51 )
    انسامد - 20 ابريل - نيسان - أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا المسجلة بليبيا بلغ حتى أمس الأحد ( 51 ) حالة شفي منها ( 9 ) حالات فيما توفيت حالة واحدة . وأكد المركز في بيان له أن ( 39 ) حالة لازالت تتلقى العلاج ، مشيرا بأن المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز تسلم أمس الأحد، ( 23 ) عينة للكشف عن فيروس " كورونا المستجد " كانت نتائجها عدد ( 1 ) عينة موجبة لحالة جديدة ، وعدد ( 1 ) عينة موجبة لحالة مخالطة فيما كانت باقي العينات سلبية وخالية تمامًا من فيروس " كورونا المستجد "
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