إجمالي الإصابات بفيروس " كورونا " في ليبيا ( 51 )

انسامد - 20 ابريل - نيسان - أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض،
أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا المسجلة بليبيا بلغ حتى أمس
الأحد ( 51 ) حالة شفي منها ( 9 ) حالات فيما توفيت حالة واحدة .
وأكد المركز في بيان له أن ( 39 ) حالة لازالت تتلقى العلاج ،
مشيرا بأن المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز تسلم أمس الأحد، (
23 ) عينة للكشف عن فيروس " كورونا المستجد " كانت نتائجها عدد ( 1
) عينة موجبة لحالة جديدة ، وعدد ( 1 ) عينة موجبة لحالة مخالطة
فيما كانت باقي العينات سلبية وخالية تمامًا من فيروس " كورونا
المستجد "