الجيش الليبي يعتقل أحد كبار قادة تهريب البشر

أنسامد - 19 ابريل / نيسان - أعلن الجيش الوطني الليبي اليوم / الأحد / اعتقال أحد كبار قادة تهريب البشر جنوب العاصمة الليبية طرابلس.



وقال المتحدث باسم الجيش الليبي، أحمد المسماري، في بيان عبر صفحته بموقع "فيس بوك" للتواصل الاجتماعي إن قوة من القوات المسلحة في محور الطويشة جنوب العاصمة طرابلس تمكنت من أسر أحد كبار قادة تهريب البشر في المنطقة وهو المدعو صالح الدباشي، شقيق المهرب المعاقب دوليا المدعو أحمد الدباشي، الملقب بـ"العمّو.



وأضاف أنه "تم أسر الدباشي وهو يعاني من جروح بالغة بعد إصابته داخل مدرعة تركية من طراز كيربي"، مشيرا إلى أن المدعو صالح الدباشي كان المسؤول الأول عن مركز إيواء صبراتة، الذي شهد أشنع الجرائم ضد البشرية بحق المهاجرين من بيع ورق وعبودية وتهريب طيلة الفترة مابين 2012 وحتى 2017".



وأوضح أنه تم أسر صالح الدباشي مع عدد من المرتزقة السوريين والمطلوبين الليبيين المدعومين من تركيا.



