أنسامد - 18 أبريل /نيسان - أعلنت قوات الجيش الوطني التابع لحكومة الوفاق صباح السبت؛ انطلاق العمليات العسكرية نحو مدينة ترهونة بإسناد من سلاح الجو.



أفاد مصدر عسكري لليبيا الأحرار؛ بأن قوات الوفاق تتقدم باتجاه المدينة، وفق خطة عسكرية مرسومة من قبل غرفة العمليات العسكرية. هذا وقد دعت عملية بركان الغضب إلى عدم نشر أي أخبار أو صور أو فيديوهات للمواقع والأفراد والآليات والتحركات العسكرية قبل الإعلان عنها رسميا، مضيفة أن نشر التحركات العسكرية قد يربك سير العمليات ويشكل خطرا على حياة المقاتلين بقوات الوفاق.



